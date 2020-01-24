اليهود يضرمون النار في مسجد بشرق القدس

ذكر تقرير إخباري أن مستوطنين متطرفين أضرموا النار فجر اليوم الجمعة، في أجزاء من مسجد بقرية “بيت صفافا”،شرقي مدينة القدس، وخطوا شعارات عنصرية ضد العرب.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) إن السكان، وبمساعدة طواقم الإطفاء، هرعوا إلى المسجد فور اندلاع النيران وقاموا بإخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى باقي أجزاء المسجد.

وأضافت بأن المستوطنين خطوا عبارة “كومي أور” في إشارة إلى بؤرة استيطانية في القدس جرى إجلاء بعض المستوطنين منها قبل فترة.

من جهة أخرى، قالت القناة 12التليفزيونية الإسرائيلية إنه تم الدفع بسيارات إطفاء إلى المسجد صباح اليوم الجمعة لأخماد الحريق الذي يعتقد أنه” جريمة كراهية”.

وأضافت القناة أنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة ولم تحدث أضرار جسيمة للمسجد وأن رجال الإطفاء وجدوا رسومات تهاجم العرب على حائط قريب من المسجد.وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا.