المفوضية والمجلس الأوروبي توقعان رسمياً اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبتوقيع أورسولا فون ديرلايين وشارل ميشال رسمياً، يُحال النصّ إلى البرلمان الأوروبي في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري، للمصادقة عليه.

وسيوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل، الخميس المقبل، الاتفاق خطيا، ما يضمن خروجاً منظماً لبريطانيا من الاتحاد في منتصف ليل 31 يناير(كانون الثاني) الجاري.

وغرّدت رئيسة المفوضية فون دير لايين “وقعنا شارل ميشال وأنا للتو، اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من البرلمان الأوروبي”.

وبدوره غرد ميشال، قائلاً: “الأمور حتماً ستتغير لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلاً جديداً شركاءً وحلفاء”.

وأضاف بالفرنسية “أتطلع لكتابة هذه الصفحة سوياً”.

وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، قبيل الفجر في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، يتابع الاجراءات.