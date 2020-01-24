الفيحاء يتعادل مع التعاون في الوقت القاتل

تعادل الفيحاء مع ضيفه التعاون 2 / 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

وتقدم التعاون في الدقيقة 19 عن طريق هيلدون راموس، قبل أن يدرك كارلوس فيلانوفا التعادل للفيحاء في الدقيقة 30، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل طلال العبسي الهدف الثاني للتعاون.

ومع نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل عثمان الحاج هدف التعادل للفيحاء.

وشهدت المباراة طرد سيدريك أميسي لاعب التعاون في الدقيقة 75.

ورفع التعاون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر.