6 قتلى في إطلاق نار جنوب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بجروح خطيرة في إطلاق نار في بلدة روت إم سي بجنوب ألمانيا، الجمعة.

وقع إطلاق النار في بلدة روت إم سي، ويعتقد أن دوافع المهاجم المشتبه شخصية.

وصرحت الشرطة في بلدة الين المجاورة لوكالة فرانس برس، بأنه تم اعتقال رجل يرتبط بعلاقة شخصية مع الضحايا، ولم يرد مؤشر على مشاركة مسلحين آخرين في الهجوم.

وصرحت الشرطة للتلفزيون المحلي بأن المشتبه به ألماني.

وعقب إطلاق النار نحو الساعة 12,45، وصلت الشرطة إلى الموقع لتعثر على القتلى والجرحى في فندق محلي والمنطقة المحيطة به.

وذكرت صحيفة بيلد، أن القتلى هم أفراد من عائلة المهاجم الذي قالت إن عمره نحو 37 سنة.

ولم تتمكن الشرطة من تأكيد صلة القرابة أو هوية مطلق النار.

وقع الحادث بالقرب من محطة القطارات في روت ام سي، البلدة البالغ عدد سكانها 5200 شخصا والقريبة من هايدلببرغ.

وفي رسالة على “تويتر”، دعت شرطة بلدة الين السكان إلى “التوقف عن إطلاق التكهنات” بشأن الحادث.

وقالت الشرطة والنيابة إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم في مؤتمر صحافي في روت ام سي في وقت لاحق من الجمعة.