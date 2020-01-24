البنتاغون: تشخيص 34 عسكريا بإصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن 34 جنديا جرى تشخيص معاناتهم من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن 8 جنود نقلوا في السابق إلى ألمانيا للعلاج قد جرى تحويلهم إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، كان قد أوضح أنه “بينما لم يقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالدماغ بسبب الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم”.