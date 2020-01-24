أردوغان يخلف وعده: نرسل عسكريين لدعم قوات السراج في ليبيا‎ #اردوغان_يخرب_ليبيا

لم يمر سوى أيام على مؤتمر برلين والذي تعهد فيه المجتمعون وبينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بند من بنود البيان الموقع بعدم إرسال عسكريين إلى مناطق الصراع الليبي، حتى خرج الرئيس التركي معترفا اليوم الجمعة بأنه يرسل عسكريين أتراك إلى ليبيا لدعم وتدريب القوات الموالية لفائز السراج.

وأضاف أردوغان، في تصريحات صحفية من إسطنبول بعد مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن على الدول التي حضرت قمة برلين الخاصة بليبيا يوم الأحد عدم مساعدة منافس السراج، خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بعد أن غادر الاجتماع دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقرأ متابعون في كلمة الرئيس التركي تناقضا واضحا، حين يعترف بمساعدة أحد أطراف الصراع في ليبيا، ويطلب من الدول الأخرى تجنب مساعدة الطرف المقابل.