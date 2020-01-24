المخابرات التركية تنفذ حملة اعتقالات للأكراد في عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “الفصائل الموالية لتركيا والمخابرات التركية نفذت مساء الخميس حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وأشار المرصد إلى أن المخابرات التركية ومسلحون من الفصائل الموالية لها أقدمت على اعتقال 12 شخصاَ كردياَ من مدينة عفرين وريفها، بينهم مواطنة وعضو في “المجلس المحلي لعفرين”، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معلومات عن أسباب الاعتقال.

وفي إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالي عفرين وممتلكاتهم، أوضح المرصد استمرار عملية واسعة لمسلحي الفصائل الموالية لتركيا لقطع الأشجار في عموم منطقة عفرين في ناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلي وراجو وجنديرس، لبيعها.

وكان المرصد السوري أشار في 18 يناير من الشهر الجاري، إلى أن مسلحين يتبعون لفصيل سليمان شاه الموالي لتركيا، عمدوا إلى اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غرب حلب، ووفقاً للمرصد السوري فإن مسلحي الفصيل طالبوا ذوي اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين في حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.