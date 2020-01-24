الاتحاد الإنجليزي يعاقب “الشياطين الحمر”

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، غرامة مالية على مانشستر يونايتد قيمتها 20 ألف جنيه إسترليني، بداعي السلوك غير اللائق من جانب لاعبيه خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه ليفربول 0-2، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

اعترف نادي مانشستر يونايتد بأنه أخفق في ضمان تصرف لاعبيه بشكل منظم.

ويتعلق الأمر بالأحداث التي وقعت عند الدقيقة 26 من المباراة، حيث أشار الحكم كريغ باوسون باحتساب هدف لروبرتو فيرمينو، في الوقت الذي التف فيه لاعبو مانشستر حول الحكم احتجاجاً على القرار، إثر تعرض ديفيد دي خيا لعرقلة من جانب فيرجيل فان دايك قبيل تسجيل الهدف.

وحصل دي خيا على إنذار إثر احتجاجه، قبل أن يعلن الحكم عن إلغاء الهدف بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد.