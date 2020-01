وكالة فارس الإيرانية: العقوبات الأمريكية حجبت موقعنا الإلكتروني

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، الجمعة، أن موقعها الإلكتروني حُجب بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، توسيع العقوبات على إيران، مشيرة إلى أنها أدرجت على القائمة السوداء شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أدرجت على قائمتها السوداء شركتين مقرهما هونغ كونغ (Triliance Petrochemical Co. Ltd وSage Energy HK Limited)، وشركة مقرها شنغهاي (Peakview Industry Co Ltd)، وأخرى مقرها في دبي (Beneathco DMCC)، لمعاقبتها على مساعدتها الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، في تصدير بضائع تقدر قيمتها بملايين الدولارات، في مخالفة العقوبات الأمريكية.

وجاء في البيان أن من مقتضيات قرار الوزارة تجميد جميع أصول الشركات المذكورة، والمودعة في مؤسسات مالية تابعة للولايات المتحدة، وفرض حظر على تعامل الكيانات والشخصيات الأمريكية مع أي منها، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على مؤسسات مالية عرف عن قيامها بتسهيل “معاملات كبيرة” لهذه الشركات.

كما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على شركتين أخريين، هما Jiaxiang Industry Hong Kong Limited وShandong Oiwangwa Petrochemical Co Ltd، وشخصين، أحدهما علي بياندريان، وهو على علاقة بشركة Triliance Petroleum، وتشيتسينغ وانغ، وهو مواطن صيني متصل بـ Shandong Oiwangwa.

ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، تمهيدا لفرض عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.