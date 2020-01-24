مدني الباحة يخرج شخصين محتجزين من جبال وعرة بعقبة قلوة

أنقذت فرق الإسعاف والإنقاذ الجبلي التابعة للدفاع المدني بالباحة وبني حسن، اليوم، شخصين احتجزا في منطقة جبلية شديدة الوعورة بعقبة قلوة.

وصرح الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأنه ورد بلاغ لمركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقه الباحة مساء اليوم، عن احتجاز شخصين بعقبة قلوة.

وأضاف في بيان رسمي: “تم تحريك فرق الإنقاذ والإسعاف من إدارة الدفاع المدني بمحافظة قلوة وكذلك تم الإسناد من إدارة الدفاع المدني ببني حسن بمقطورات الإنارة وعدد من أفراد الإنقاذ الجبلي وتم مركزة الآليات في قرية صدر مساعد، ومن المعاينة اتضح أن الشخصين المحتجزين يقعان أسفل الجبل نزولاً ويبتعدان عن مركز الفرق حوالي 300 متر في جبال شديدة الوعوره والخطورة”.

وأردف: “تم تقسيم الموقع إلى مربعات عدة للتعامل مع إخراج الحالة حيث الفرق عن طريق الحبال إلى الشخصين واتضح أنهما يحملان الجنسية السعودية ويبلغان من العمر أحدهم 30 عاما والآخر 23 عاما وتم إخراجهما إلى موقع تمركز الآليات وعرضهما على الهلال الأحمر للتأكد من حالتهم الصحية ومن ثم تسليمهم للجهات ذات العلاقة”.