“كورونا” القاتل يضرب العالم… أمريكا وأستراليا أعلنت عن إصابات

اجتاح فيروس كورونا دول العالم منذ مساء الجمعة حيث أعلنت كل من الولايات المتحدة وأستراليا عن إصابات بالفيروس.

وأكدت السلطات الصحية في جمهورية نيبال أن طالبا نيباليا يدرس في الصين قد تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس قسم مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والمعدية الأخرى بوزارة الصحة والسكان الدكتور هيمانتا تشاندرا “إن المريض الذي جاء إلى نيبال من مدينة ووهان بالصين، ثبتت إصابته مخبريا خلال فحص عينة بمختبر منظمة الصحة العالمية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين”.

وكان الشخص المصاب بالفيروس قد وصل إلى نيبال في 5 يناير قادما من الصين، وزار المستشفى يشكو من مشكلة في الجهاز التنفسي في 13 يناير.

كما أعلنت ماليزيا اليوم عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها.

وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد إن المصابين الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

من جهة اخرى أكدت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس اليوم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أستراليا.

وقالت ميكاكوس في مؤتمر صحفي إن المريض هو مواطن صيني في الخمسينات من عمره كان في مدينة ووهان الصينية قبل عودته إلى ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا يوم 19 يناير الجاري.

وأوضحت أن المريض في حالة مستقرة وأنه تم عزله لكي يتلقى العلاج.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أنه تم التأكد من حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإصابة الثالثة سجلت في مدينة بوردو والتي شهدت إحدى الإصابتين السابقتين.

وكانت وزيرة الصحة الفرنسية آنيز بوزين أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أول حالتين مصابتين بشكل مؤكد بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية في وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية عن اشتباهها بحالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا الجديد ما يرفع عدد الإصابات إلى أربعة بين مؤكدة ومحتملة.

وقالت مديرة برنامج الأمراض المعدية بوزارة الصحة الحكومية في الولاية كريس ايريشمان:” إن الحالتين المحتملتين في الولاية لوافدين زارا مؤخرا مدينة ووهان الصينية التي بدأ منها انتشار الفيروس التنفسي الجديد”.