نيويورك تايمز تُبرئ #السعودية: شقيق صديقة “بيزوس” هو مصدر الصور

برأت صحيفة نيويورك تايمز السعودية من تهمة التجسس على هاتف مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بينت فيه أن الصور الحميمية لجيف بيزوس وصديقته لورين سانشيز، لم تتعرض للقرصنة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وإنما انتشرت عن طريق شقيق سانشيز.

وأرسلت سانشيز الصور إلى شقيقها مايكل، الذي حصل على 200 ألف دولار بعد تقديم الصور للشركة الناشرة لصحيفة ناشيونال إنكويرر، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وقالت نيويورك تايمز إن الصور نقلت عبر أربعة مصادر غير محددة، وبعقد مكتوب بين مايكل سانشيز والشركة الناشرة.

كما أن الصحيفة المملوكة لشركة “American Media Inc”، قالت إن مصدرها هو مايكل سانشيز، وفي ظل الاتهامات بضلوع المملكة السعودية في القصة، استأجر بيزوس محققًا خاصًا، هو جافين دي بيكر، للتحقيق بشكل أعمق.

وأخذت هذه القصة تطورًا سريعا هذا الأسبوع بعد أن “تبين” من تحليل هاتف بيزوس، الذي نشرته الغارديان لأول مرة.

إلا أن تقارير نيويورك تايمز أكدت أن التسريب جاء من تبادل بين سانشيز وشقيقها، نافية أن يكون المحققون أثبتوا وجود صلة بين المملكة السعودية والقصة بأكملها.

نيويورك تايمز أكدت في السياق بأن “أميريكان ميديا” المالكة لصحيفة “إنكويرر”، قدمت مايكل سانشيز على أنه “المصدر الوحيد” لتقاريرهم.

ووضحت : لقد تم توثيق المصدر الوحيد لتقاريرنا بشكل جيد وهو سانشيز” ثم تابعت “في سبتمبر من عام 2018، بدأ مايكل سانشيز يتعامل معنا ويساعد مراسلينا في جمع المواد والمعلومات.

“أميريكان ميديا” دعمت نفي السعودية تورطها أو تورط ولي العهد محمد بن سلمان قائلة إن “أي تلميح إلى تورط طرف ثالث في تقاريرنا أو تأثيره بأي شكل كان، هو تلميح خاطئ”.