ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 21 قتيلاً و1030 مصاباً

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا أمس الجمعة إلى 21 قتيلا فضلا عن 1030مصابا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم السبت،نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية”أفاد”.

وذكرت وكالة أفاد اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ .

وذكرت قناة”سي ان ان ترك” انه تم انتشال مالايقل عن ثمانية اشخاص ، بما في ذلك طفلان ، أحياء من تحت الانقاض في وسط مدينة الازيغ والأحياء المحيطة بها .

كان مركز الزلزال في قضاء “سيفريجه” بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي إن العديد من المباني في المدينة تعرضت للدمار ، مضيفا أن قرى المنطقة ربما لحق بها أضرار أيضا .

وحسب وكالة الأناضول، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.

ووجه اردوغان وزراء البيئة والتخطيط العمراني والداخلية والصحة بالتوجه فورا إلى المنطقة.

وأكد أردوغان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر “مؤسساتنا تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تبعات زلزال ألازيغ بأقل خسائر وضمان سلامة مواطنينا.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر التركي تشكيل خلية أزمة لإدارة تبعات الزلزال.