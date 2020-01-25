تقرير بريطاني يكشف مصدر الوباء.. كورونا تسرب من معمل أبحاث ببكين

شكّل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين مصدر قلق بالغ في جميع أنحاء العالم، خصوصًا مع ظهور حالات وفاة وإصابة في أكثر من دولة على رأسها الصين.

وظهرت حالات وفاة أيضًا في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، فيما تتخذ بكين إجراءات عدة لكبح تفشي الفيروس.

في تقرير لها، تبحث “ديلي ميل” عن السبب الرئيس في انتشار الفيروس، كاشفة معلومات خطيرة تتعلق بإجراءات السلامة في أحد المعامل البيولوجية في الصين.

تقول الصحيفة إن الصين قامت ببناء معمل لدراسة السارس وإيبولا في ووهان – وحذر خبراء السلامة الأحيائية الأمريكيون في عام 2017 من أن الفيروس قد “يهرب” من المنشأة التي أصبحت أساسية في مكافحة تفشي المرض.

وحذر العلماء في عام 2017 من أن فيروسًا يشبه السارس يمكن أن يهرب من مختبر في ووهان الصينية، كان يدرس ذلك الوباء المميت. والآن، أصاب فيروس كورونا الشبيه بالسارس أكثر من 800 شخص هناك، وانتشر إلى 10 دول أخرى على الأقل وقتل 25 في ووهان والمقاطعات القريبة. بحسب الصحيفة.

قامت الصين بتركيب أول مجموعة مكونة من خمسة إلى سبعة أنواع من المعامل البيولوجية، المصممة لتوفير أقصى درجات الأمان في ووهان في عام 2017 ، بغرض دراسة مسببات الأمراض الأكثر خطورة، بما في ذلك فيروس إيبولا وفيروس السارس.

وقال تيم تريفان ، مستشار ماريلاند للسلامة الأحيائية ، لصحيفة نيتشر في ذلك العام ، عندما كان المختبر على أعتاب الافتتاح ، إنه قلق من أن ثقافة الصين قد تجعل المعهد غير آمن. ووفقا لمقال “نيتشر”، هرب فيروس السارس عدة مرات من مختبر في بكين.

يقع مختبر ووهان الوطني للسلامة الأحيائية على بعد حوالي 20 ميلًا من سوق هوانان للمأكولات البحرية، ويعتقد المجتمع العلمي حاليًا أن الفيروس قد تحور عبر البشر وقفز إلى البشر من خلال اتصال الحيوان بالإنسان في السوق.

لكن “في هذه المرحلة ، لا يوجد سبب لإثبات الشكوك” بأن المنشأة لها أي علاقة ، إلى جانب كونها مسؤولة عن تسلسل الجينوم الحيوي الذي يسمح للأطباء بتشخيصه ، على حد قول الدكتور ريتشارد إيبرايت ، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة روتجرز ، لـ صحيفة “ديلي ميل”.

كان المختبر ، الذي تم إنشاؤه في عام 2015 ، لا يزال يخضع لاختبار السلامة ، ولكنه افتتح في عام 2017، وكان أول مختبر على الإطلاق في البلاد مصمم لتلبية معايير المستوى 4 (BSL-4) للسلامة الأحيائية – أعلى مستوى في مجال المخاطر البيولوجية ، ما يعني أنه سيكون مؤهلاً للتعامل مع أخطر مسببات الأمراض.

تكون مختبرات BSL-4، والتي يوجد منها 54 في جميع أنحاء العالم، مجهزة ببدلات خطرة محكمة الغلق أو مساحات عمل خاصة بـ “الخزانة” تحصر الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تنتقل عن طريق الهواء إلى صناديق محكمة الغلق تصل إليها العلماء باستخدام قفازات عالية الجودة متصلة.

في يناير 2018 ، تم تشغيل المختبر “لإجراء تجارب عالمية على مسببات الأمراض BSL-4″، فبعد هروب فيروس السارس في “تسرب” من مختبر آخر في عام 2004 ، عمل المسؤولون الصينيون على تحسين السلامة ، ولكن أيضًا لتوسيع قدرة البلاد على مواصلة دراسة الفيروسات ذاتها التي أخبرها مختبرها.

ويقول الخبراء حاليا إن الفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من 800 شخص قد تحور في الحيوانات وأصبح قادرًا على إصابة البشر في سوق ووهان للمأكولات البحرية.