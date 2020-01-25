استمرار حملات الاعتقال الإيرانية الوحشية ضد أهالي الأحواز

داهم جهاز المخابرات الايرانية فرع الأحواز منطقة الغزاوية الكبيرة التابعة لقضاء مدينة كوت عبدالله يوم السبت الماضي، واقتحم المنازل في الساعة 3.00 فجرا، ما أثار الرعب في نفوس الأهالي.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإيراني عدد من شباب منطقة الغزاوية، من بينهم محمد فالح الناصري، وجلال معلا الناصري، وحسين علي الناصري، مجيد قاضي الناصري، وذلك

وكان الأسير محمد فالح الناصري قد اعتقل مرات عديدة سابقا، رغم إجرائه عملية في عينيه، ودون مراعاة لحالته الصحية، إذ اقتادته الأجهزة الامنية بوحشية من بيته وفراشه.

يذكر أن النقيب في الحرس الثوري الإيراني عبدالحسين المجدمي وهو أحد أهم رجال قاسم سليماني، كان قد أقدم قبل شهرين وتحديدا بتاريخ 16 و 17 و 18 نوفمبر 2019 بتصفية 150 مواطنا أحوازيا في مدينة معشور والكورة، أعقاب خروجهم للاحتجاج على الفساد الإداري للسلطات والغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية، الامر الذي ازعج سلطات الاحتلال في طهران.

وتعاني سلطات الاحتلال الإيراني من ضيق وحرج شديدا إثر ثورة عارمة ضد أذرع إيران التي تتحكم بمصير الدولة والشعب والثروات العراقية.