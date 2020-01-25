كتاب رأي يشيدون بإنجازات الحقيل ويصفونه بـ “الوزير المغير”

أصبحت مسألة توافر الفرص لتملك السكن بمختلف أنواعه أكثر سهولة بعد ما كانت أشبه بالحلم لدى الكثيرين، لكن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين ورؤية سمو ولي العهد المباركة، والاستراتيجية التي يسير عليها “الوزير المغير” ماجد الحقيل والمبادرات التي أطلقها جعلت توفير الفرص لجميع المواطنين لتملك السكن أكثر استدامة.

هذا التغيير الملحوظ في أداء وزارة الإسكان بقيادة ماجد الحقيل دفع عدداً من كتاب الرأي للإشادة بالتغير الذي يقوده، كما كشفت استطلاعات رأي في مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع مستوى الرضا لدى المواطنين عن منجزات الإسكان واستحقاق ماجد الحقيل للقب ” الوزير المغير”.

تساءلت الكاتبة سارة عفتان في مقالها بصحيفة سبق: “متى حصل في تاريخنا أن هناك 294 أسرة تسكن منزلها في اليوم الواحد خلال 365 يومًا؟ أي 12 أسرة في كل ساعة من ساعات 2019م بمجموع 106 آلاف أسرة سكنت منزلها؟” ثم تؤكد أن ما قدّمه وكشف عنه الوزير ماجد الحقيل، غيّر وجه الإسكان، ورفع مستوى التفاؤل بشفافية غير مسبوقة، مؤكدة أن عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان: قد وضع الأمانة بِيَد مَن يحملها بأمانة”.

كما تساءل الكاتب مساعد العصيمي في مقاله المنشور بصحيفة “الرياض” تحت عنوان “وزير الإسكان وجودة التغيير”: لماذا لم تنجح مشروعات الإسكان خلال حقب سابقة؟ مشيرًا إلى الطفرة التي تحققت في قطاع الإسكان منذ تولي وزير الإسكان ماجد الحقيل، حقيبة وزارة الإسكان التي كانت الأكثر تلقّيًا للشكاوى لسنوات. ليؤكد أن الأمر تَغَيّر إيجابيًّا بفضل التغييرات التي قادها الوزير ماجد الحقيل، بتنفيذه للرؤية السعودية 2030 التي تعمل على التغيير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده “عراب الرؤية” الأمير محمد بن سلمان.

وأكد خالد الربش في صحيفة الرياض تحت عنوان ” إنجازات تبعث الأمل” إن إنجازات الوزارة تحسب لحملة التغيير التي قادها معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الذي “غيّر” المشهد تماماً من خلال سن أنظمة جديدة تعزز الاستثمار في مكونات قطاع الإسكان، وتيسير التملك للمواطن.. والأهم خلق خيارات متنوعة للأسرة السعودية.

وأشار حسين هزازي في صحيفة عكاظ تحت عنوان (الحقيل.. مجدد بيئة “الإسكان” ) أن وزير الإسكان قاد منظومة العمل وفق أسلوب عمل عصري، الأمر الذي أدى إلى تغيير نوعي ونمو متسارع في قطاع الإسكان.

وتعكس تلك الآراء استحقاق ماجد الحقيل لقب «الوزير المغيّر» عن جدارة؛ حيث تمكَّن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة؛ استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية.

كما نجح الحقيل في زيادة نسبة تملك المواطنين لتصل إلى ما يزيد على 62 في المائة وخفض نسبة المستأجرين من المواطنين، في مؤشر على أن هناك تطورا سنويا ملحوظا في نسبة تملكهم للسكن، وأن الاستراتيجية التي يعمل عليها وزير الإسكان تحقق نتائج متقدمة.

كما نجح ماجد الحقيل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، التي أسهمت بدورها في تحقيق العديد من المنجزات، التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، وأثمرت عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعًا تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، فيما سيتم خلال العام الجاري 2020، ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال.

كما تمكن “الوزير المغير” من إكمال منظومة التمويل العقاري، التي ساعدت على نمو أعداد القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية، إذ وصلت في 2019 إلى أكثر من 165 ألف قرض عبر 14 جهة تمويلية بقيمة 78 مليار ريال، فيما يطمح الحقيل إلى الوصول في نهاية 2020 إلى 204 آلاف قرض جديد بقيمة 100 مليار ريال.

يذكر أيضا أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قد أجرى استطلاع رأي آخر أظهرت نتائجه ارتفاع مستوى الرضا العام بين المواطنين عن منتجات وخدمات وزارة الإسكان بنسبة كبيرة خلال 2019م، حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الرضا لدى المواطنين عن منجزات وزير الإسكان إلى 72% .