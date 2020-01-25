رويترز: صندوق الاستثمارات السعودي يسعى لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مقابل حوالي 340 مليون جنيه إسترليني (447 مليون دولار).

وأضافت الصحيفة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين على رأسهم سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي يجرون مفاوضات لشراء النادي المنافس في الدوري الانجليزي.

وتقول الصحيفة إن المفاوضات ربما تستمر عدة أيام أو أسابيع.

وقد سبق وعرض نيوكاسل يونايتد للبيع أكثر من مرة وفي العام الماضي تحدثت شائعات عن قرب بيعه للملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لكن الصفقة لم تتم.

ويملك الملياردير البريطاني مايك آشلي حصة أغلبية في أسهم نيوكاسل يونايتد لكنه لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي النادي بينما غاب كثير من المشجعين عن مباريات الفريق هذا الموسم احتجاجا على ملكيته للنادي.

وتعود ملكية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد لأطراف أمريكية في حين تملك مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز.