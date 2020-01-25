الأهلي يعلن مدة غياب السومة #الهلال_الشباب

أعلن النادي الأهلي غياب السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام نظيره الرائد، في اللقاء الذي جمعهما ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكتب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة، عن حاجته إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى المشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية”.