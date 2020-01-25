عاجل.. “الطيران المدني” يطبق إجراءات وقائية من فيروس كورونا بمطارات المملكة

أعلنت هيئة الطيران المدني عن وجود تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس كورونا.

وقالت الهيئة: إنها اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي (كورونا) المستجد في جنوب الصين.

كما أصدر الطيران المدني تعميمًا للمطارات والناقلات الجوية المشغلة في المملكة يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، خصوصًا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها.