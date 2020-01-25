زلزال جديد بقوة 2ر5 درجة يضرب شرقي تركيا

ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر شرقي تركيا اليوم السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وكان زلزال قوي قد ضرب شرقى تركيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وبلغت قوته 8ر6 مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين .