شاهد .. ضد النار و الماء .. سامسونج تطلق هاتفها المصفح Galaxy XCover Pro

كشفت شركة سامسونغ مؤخرا عن هاتف Galaxy XCover Pro المميز، الذي أتى بهيكل يجعله من أشد الهواتف الذكية متانة على الإطلاق.

وإضافة إلى الهيكل المتين والتصميم المميز، حصل هذا الهاتف على شاشة LCD تعمل باللمس بمقاس 6.3 بوصة، بأبعاد “20:9″، يمكن استعمالها حتى عند ارتداء القفازات.

وحصل الهاتف على بطارية قابلة للإزالة، وهيكل يقيه من الماء والغبار وفق معايير IP69 العالمية، ونال شهادة MIL-STD 810G التي تثبت قدرته مقاومة الملح والغبار والأمطار والرطوبة والاهتزاز والإشعاعات الشمسية، ومقاوته للصدمات الحرارية.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير.

ويدعم هذا الهاتف منصة سامسونغ الأمنية Knox، ونظام تشغيل “أندرويد-9” يمكن تحديثه إلى “أندرويد-10”.