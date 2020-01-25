إن كنت من هواة التنقل والسفر.. خذ معك خريطة انتشار #كورونا الجديد

مع التحذيرات حول العالم من انتشار فيروس كورونا الجديد، واعتراف الصين مؤخرا بالخطر الداهم الذي يهدد العالم جراء انتشار الفيروس القاتل، لابد على هواة السفر الاطلاع على خريطة انتشار المرض قبل اتخاذ هذه القرار.

نشرت دورية بلومبيرج الأمريكية خريطة محدثة بأماكن انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم لتحذير المسافرين في جميع البلدان.

وأقر الرئيس شي جينبينغ السبت أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصًا “يتسارع” ويضع الصين في “وضع خطير”، داعياً إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي.

وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.