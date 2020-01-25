كورونا الجديد يهدد اقتصاد الصين ..شركات عملاقة ترحل موظفيها الأجانب

بدأت شركات عالمية كبرى و دول عديدة في إجلاء رعاياها من الصين وخاصة مدينة ووهان بعد تفشي فيروس كورونا الجديد،مما يهدد اقتصاد العملاق الصيني ويعطل الانتاج.

و قالت مجموعة بيجو ستروين (بي.إس.إيه) الفرنسية لصناعة السيارات في بيان إنها ستُرحل موظفيها الأجانب وعائلاتهم من منطقة ووهان الصينية التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد.

وأضافت أنه سيتم إجلاء 38 شخصا في مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الكامل مع السلطات الصينية والقنصلية الفرنسية العامة.

وأوضحت المجموعة أنه سيتم الإبقاء على هؤلاء في حجر صحي في تشانغشا قبل إعادتهم إلى بلدانهم.