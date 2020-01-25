خروج المعيوف من مرماه.. آخر محاولات #الهلال لخطف بطولة الشتاء من #النصر

شهد لقاء الشباب والهلال مساء اليوم خسارة الأخير لصدارة الترتيب العام لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب تعادل الفريقين سلبياً في ختام جولات الدور الأول من المسابقة.

وشهدت دقائق اللقاء الأخيرة ضغطاً هلالياً؛ سعياً لإحراز هدف الانتصار والمحافظة على صدارة الدوري، رغم الطرد الذي تحصل عليه المدافع علي البليهي في الدقيقة 81.

وأظهر أحد المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خروج حارس المرمى عبدالله المعيوف في أحد الركنيات من منطقة فريقه من أجل مساعدة زملائه في الظفر بنقاط المواجهة.

إلا أن هذا التصرف قد قوبل بالرفض من قبل المدافع ياسر الشهراني الذي رفض تقدم زميله وأصر على عودته لمنطقته، خوفاً من خسارة نقطة التعادل أيضاً بسبب هذه المجازفة.