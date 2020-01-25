الملحقية الثقافية في واشنطن: حل مشكلة المبتعث عمرو العمرو ومولودته وإنهاء طلبه في يوم واحد

قالت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية إنها تابعت الحالة الصحية لمولودة المبتعث عمرو سليمان العمرو، والتي ناشد من خلال وسائل الإعلام وحسابه في تويتر المسؤولين في الملحقية الثقافية في واشنطن، لحل مشكلة التأمين الطبي وعلاج انبته.

وأكدت الملحقية في بيانها، حرص واهتمام وزارة التعليم على سلامة جميع المبتعثين، وتلمس احتياجاتهم، والوقوف إلى جانبهم، متمنية الصحة والسلامة لطفلة المبتعث العمرو.

وأوضحت أنها عملت على مساعدة الطالب المبتعث وابنته من خلال نظام سفير 2، وتم إنهاء طلبه في يوم واحد.

وكشفت الملحقية أن الطالب رزق بمولودة بتاريخ 17-10-2019، وتم رفع طلب إضافة موافق عبر سفير 2 بتاريخ 7-11-2019، وتم قبول الطلب في 8-11-2019 أي بعد يوم واحد فقط، واستمر التأمين إلى نهاية بعثة الطالب في تاريخ 24-11-2019، مضيفة أن الطالب قام برفع طلب تمديد بعثة بتاريخ 12-12-2019، وتم قبول الطلب في 13-12-2019 أي بعد يوم واحد فقط، لتكون نهاية البعثة بتاريخ 30-12-2019.

وأوضحت أن الطالب تواصل معها لتمديد التأمين الطبي بعد انتهاء البعثة، وتقديرا لظروفه الخاصة لعلاج ابنته تم تمديد التأمين لمدة ثلاثين يوما إلى 1-22020 ولا زال ساريا، مؤكدة أعلى أن جميع هذه الإجراءات تمت عن طريق نظام سفير 2 دون أية مشاكل تقنية أو إدارية أو تأخير.