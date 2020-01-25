رئيس هيئة الرياضة: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بات محط أنظار العالم وعلامة في التراث الشعبي #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن اعتزازه وتقديره للدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة بجميع أنواعها في المملكة من قبل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وبحضور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “إن رعاية القيادة لهذا الحدث يعد تأكيدًا لأهمية هذا المهرجان الذي يحكي الموروث الشعبي الأصيل للمملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بات محط أنظار الجميع من داخل المملكة وخارجها، وأصبح علامة مضيئة في التراث الشعبي السعودي، واستقطب العديد من الزوار في السنوات الأخيرة، كما أود أن أثمن الدور الكبير الذي يقوم به نادي الإبل بقيادة رئيس مجلس إدارته الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين، المشرف العام على المهرجان، ودورهم الكبير في تطوير هذا المهرجان وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة”.