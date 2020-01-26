عفو أميرى عن 830 مواطناً ومقيماً مسجوناً في الكويت

كشف رئيس لجنة العفو الأميري المحامي العام المستشار محمد الدعيج عن الانتهاء من كشوف المشمولين بالعفو الأميري لهذا العام، حيث يجري عرض الكشوف على الديوان الأميري للمراجعة،متوقعا صدور العفو الأميري عن المسجونين خلال الأعياد الوطنية.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المستشار الدعيج القول إن إجمالي المتوقع الإفراج عنهم يبلغ 830 مواطنا ومقيما وفقا للقواعد الجديدة التي أقرتها لجنة العفو الأميري لهذا العام،وأهمها النظر في حالات النزلاء الأجانب المصابين بأمراض معدية وخطرة ومكلفة ماديا على الدولة مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي وإعفاؤهم من باقي مدة العقوبة المحكوم بها بعد موافقة النائب العام.

وأضاف: ومن القواعد الجديدة أنه يجوز للنائب العام إعمال أثر الصلح والإفراج الفوري في حال حصول المجني عليه على مبلغ التعويض المحكوم به في الدعوى المدنية والجابر للضرر (بدلا من اشتراط حصول التنازل للاستفادة من العفو)، كما يجوز للنائب العام العدول عن قرار الإعادة إلى المحبس إذا أمضى المحكوم عليه نصف المدة المتبقية، وفي حال الحبس المؤبد إذا أمضى 4 سنوات.

كما يجوز للنائب العام أيضا الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة الحبس المؤبد إذا أمضى 20 عاما استثناء مما ورد في مواد قواعد العفو إذا لم يشكل الإفراج عنه خطرا على المجتمع والأمن العام، بالإضافة إلى تخفيض العقوبات في جرائم إحداث عاهة مستديمة إلى ربع المدة في حالة التنازل.