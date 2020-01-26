تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في جامعة الإمام

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ) للذكور والإناث في عدد من كليات الجامعة، ورغبة من الجامعة بشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، فعلى الراغبين/الراغبات بشغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس عبر الرابط (https://jobs.imamu.edu.sa) .

حيث سيبدأ التقديم يوم الأحد 01 /06 /1441هـ الموافق 26/01/2020م ويستمر لمدة خمسة أيام عمل، حسب البيانات التالية:​

وللتعرف على احتياجات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الوظائف الأكاديمية للفصل الثاني من العام الجامعي 1440/1441هـ من خلال الرابط التالي:

https://imamu.edu.sa/Announcements/Documents/ann-file_20-01-2020_1.pdf