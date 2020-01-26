ترامب يرد على عرض إيران بالتفاوض ورفع العقوبات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، رفضه التفاوض مع إيران شريطة رفع العقوبات عنها، وذلك رداً على عرض قدمه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن “بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشرط رفع العقوبات وأقول له: لا.. شكراً”، كما أعاد ترامب التغريدة نفسها باللغة الفارسية أيضاً.

وكان جواد ظريف قد أعلن أن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن، حتى بعد اغتيال قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.

وقال ظريف: “بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، ما يهم هو كيف يتصرف. يمكن لإدارة ترامب تصحيح ماضيها ورفع العقوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات. ما زلنا على طاولة المفاوضات، هم الذين غادروا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع إيران والقوى الدولية في عام 2015، معللًا بأنه لابد أن يتم إعادة التفاوض بشأن الاتفاق لأنه لا يتطرق إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولا تدخلات طهران في النزاعات الإقليمية، فيما يحاول الموقعون الأخرون على الاتفاق وهم (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) الالتزام ببقاء عمل الاتفاق الحالي.