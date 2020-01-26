أول تصريح لمدرب برشلونة بعد السقوط أمام فالنسيا

أشار المدير الفني لبرشلونة، كيكي سيتيين، عقب خسارة فريقه على يد فالنسيا 0-2، في الجولة 21 لليغا أمس السبت، إلى أن الجميع في الفريق لا يشعرون بالرضا عن المستوى وعن الخسارة.

قال سيتيين في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب المستايا: “هناك بعض الجوانب التي لا نترجمها بشكل جيد داخل الملعب، أو أنها غير واضحة للاعبين، ما حدث اليوم غير مرض لنا جميعاً، فالنسيا أغلق المساحات أمامنا جيداً، وعلينا تصحيح بعض الأخطاء في التمركز، حرمونا من اللعب في العمق، وافتقدت تمريراتنا للعمق، هناك جوانب كثيرة يجب الوقوف أمامها، ومحاولة تصحيحها”.

وأضاف: “الشوط الأول كان سيئاً من جانبنا، وكنا محظوظين بالخروج بالتعادل السلبي، الأداء تحسن في الشوط الثاني، ودخلنا في أجواء المباراة في بعض الأوقات وبعض المواقف، ولكن هذا ليس كافياً بالنسبة لنا”.

وأقر صاحب 61 عاماً، بأن فريقه لم يظهر بمستوى جيد دفاعياً، وهو ما يجب تحسينه فيما هو قادم.

وقال في هذا الصدد: “هناك جانب مهم من العمل نقوم به وهو التمركز جيدا في الدفاع، وفرض رقابة جيدة على لاعبي الخصم، ولكن فالنسيا أيضاً فريق كبير تغلب على ضغط لاعبينا، وأوجد مساحات في دفاعنا بلاعبين خطيرين للغاية”.

وحول استراتيجية النادي الكاتالوني في الميركاتو الشتوي، أشار سيتيين إلى عدم تفضيله للحديث عن هذا الأمر.