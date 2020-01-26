قوات النظام السوري تدخل ضواحي معرة النعمان

تواصل قوات النظام السوري تقدمها في محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، على حساب الفصائل المقاتلة والتنظيمات الجهادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن قوات النظام وصلت مشارف مدينة معرة النعمان على بعد مئات الأمتار، وقطعت الطريق الدولي حلب-دمشق، وطرق الإمداد للفصائل هناك، بعد أن سيطرت على بلدتي تلمنس ومعرشمشة.

وبذلك، تكون 6 بلدات في ريف إدلب، سقطت تباعاً خلال الـ24 ساعة الماضية بيد النظام وهي تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة، بالإضافة لمواقع أخرى في المنطقة.

ووثق المرصد مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف والاشتباكات، حيث ارتفع عدد قتلى قوات النظام منذ بدء الهجمات مساء أمس إلى 40، كما ارتفع عدد قتلى المقاتلين جراء القصف والاشتباكات إلى 55 بينهم 45 من الإرهابيين.