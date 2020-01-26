السودان: مخطط من عناصر “الإخوان” للإضرار بحقول النفط

كشف مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين عن مخطط لعناصر النظام المعزول للإضرار بحقول النفط في ولايات غرب كردفان وشرق دارفور.

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان إنهم تلقوا تقارير تفيد باستهداف بعض العناصر التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير لمناطق انتاج النفط بإحداث فتنة بين القبائل بتلك المواقع.

واكد أن الحكومة الانتقالية تتحوط لذلك جيدا حيث تعمل لجنه أمنية بشكل منتظم لتفادي اي أضرار بحقول النفط وتزور كافة الحقول بشكل منظم.

وتضم اللجنة الأمنية القوات المسلحة والاحتياطي المركزي إلى جانب الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

وأشار إلى أن تلك اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على نشر قوات إضافية في مناطق الحقول.

وأكد أن الحكومة تعمل على محورين لمنع أي أحداث من شأنها حدوث أضرار بالحقول أولها المكون المحلي مع تجمع شباب الحقول وأهالي تلك المناطق بتلبية كافة المطالب والخدمات الضرورية الخاصة بهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتأمين المنشآت في كافة حقول النفط.

وقال: (هناك تنسيق بين كافة الوزارات ذات الصلة والجهات الأمنية لاحتواء كل الأزمات في حقول النفط). وأوضح الوزير ملابسات الأحداث التي تمت باقتحام القوة المسلحة من هيئة العمليات المنطقة الخاصة بحقول حديدة وسفيان.

وأشار إلى أن القوة احتلت منطقة تجميع النفط الخام في المجمع وعقب ساعتين من دخولها اجبرت المهندسين علي قطع التيار الكهربائي واخلاء المهندسين والموظفين من المنطقة.