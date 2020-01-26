مصدر أمني عراقي: حالات اختناق في مصادمات بالناصرية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات اختناق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي اليوم عن المصدر قوله إن مصادمات اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية، مبينا أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأضاف أنه تم تسجيل حالات اختناق تم نقل بعضها إلى مستشفى قريب لتلقي

العلاج”.

وتشهد محافظة كربلاء118/كم جنوبي بغداد/ مسيرات طلابية فيما تكتظ الساحة المركزية بالمحافظة بآلاف المتظاهرين للمطالبة بإجراء إصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة مؤقتة تعمل على إجراء انتخابات برلمانية جديدة تمهد لتشكيل حكومة بعيدة عن هيمنة الكتل والأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003.

وتفرض القوات العراقية سيطرة كاملة على محيط ساحة التظاهر وسط إغلاق عدد من الشوارع فيما تطارد قوات أمنية اخرى متظاهرين يحاولون اثارة العنف في المحافظة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر 2019،تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.