وفاة أسطورة نادي الهلال السعودي مبارك عبد الكريم

توفي اليوم الاحد نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال الأسبق مبارك عبدالكريم، إثر معاناة مع المرض.

وكان نجم الهلال خضع مؤخرا لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات، بمستشفى

الملك فهد بالخبر.

ويعد مبارك عبدالكريم أسطورة الهلال ، وأول قائد في تاريخ نادي الهلال، وأول من حمل كأس الملك عام 1962 أمام نادي الوحدة في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك، كما حمل كأس الملك عام 1965 أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الاتحاد في العام نفسه.

واشتهر عبدالكريم بالانتماء الشديد للهلال حيث رفض العديد من العروض التي تلقاها من الأندية الكبيرة في جدة والرياض، كما ساهم من ماله الخاص في دفع مستحقات زملائه بالفريق في ستينات القرن الماضي ليمنع انتقالهم إلى الأندية الأخرى.