كأس آسيا تحت 23 عاماً: السعودية عينها على اللقب من بوابة كوريا الجنوبية

تتجه الأنظار إلى إستاد راغامانجالا الوطني بمدينة بانكوك التايلاندية، لاستضافة مباراة كوريا الجنوبية أمام السعودية في نهائي كأس آسيا 2020 تحت 23 عاماً.

استطاع “الأخضر” الوصول إلى نهائي البطولة بعد مشوار غاية في الروعة، ليحجز مكانه رسمياً في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن المنتخب السوري، ضمن مجموعة ضمت أيضاً كلاً من منتخب قطر، واليابان.

واستمر زحف منتخب السعودية نحو النهائي بدءاً بمباراتهم ضد منتخب تايلاند في ربع النهائي، والتي استطاعوا أن يتأهلوا فيها بعد الانتصار 1-0، وبنفس النتيجة استطاع “الأخضر” إقصاء أوزبكستان في نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر استطاع منتخب كوريا الجنوبية أن يتصدر مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقه 9 نقاط من 3 مباريات، ضد كلاً من منتخب أوزبكستان، إيران، والصين، ثم تأهل على حساب منتخب الأردن في ربع النهائي، قبل أن ينتصر على منتخب أستراليا 2-0 في نصف النهائي، ليكون الطرف الثاني في المباراة النهائية.

ولن يغيب عن السعودية أي لاعب في لقاء كوريا الجنوبية بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب سعد علي الشهري.

ولا توجد أيضاً غيابات في صفوف منتخب كوريا الجنوبية، وسيكون الفريق كامل العدد في لقاء نهائي كأس آسيا.