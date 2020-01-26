تركيا.. 678 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ألازيج

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن 678 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ألازيج الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر ووقع الجمعة الماضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صويلو، اليوم الأحد، في مقر محافظة ألازيج جنوب شرق تركيا، طبقا لما ذكرته وكالة “الأناضول” الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وأوضح أن 20 هزة ارتدادية من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت شدتها 4 درجات.

وتابع: “من الطبيعي أن يشعر المواطنون بالقلق لاستمرار الهزات الارتدادية، وإلى الآن أحضرنا أكثر من 10 آلاف خيمة إلى المنطقة، ونصبنا 6 آلاف و455 خيمة في محافظتي ألازيج وملاطيا”، مشيرًا إلى أن فرق البحث والإنقاذ استطاعت، انتشال 45 شخصا من تحت

الأنقاض.