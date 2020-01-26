الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الإنسانية لإغاثة النازحين شرقي صنعاء

وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، نداء إلى المنظمات الإنسانية من أجل التدخل السريع لإغاثة النازحين شرقي العاصمة صنعاء الذين فروا جراء المواجهات التي اندلعت مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن السلطة المحلية لمحافظة صنعاء وجهت نداء إنسانيا لكافة المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الإنسانية السريعة للنازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات إلى محافظة مأرب، والنازحين من مخيم الخانق الذي استهدفته مليشيا الحوثي الانقلابية بالقذائف رغم أنه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من 50 كيلو مترا.

وشددت السلطة المحلية بصنعاء، في اجتماعها برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، على الحاجة العاجلة للأسر النازحة لخيم الإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية، لتخفيف معاناتهم في النزوح.

وأدانت تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الصراع واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد حيث يضم ما يقارب 1500 أسرة نازحة، رغم بعده عن مناطق الصراع، بهدف تعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين.