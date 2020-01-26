فعاليات “عالم الآثار”.. جناح تعليمي للأطفال في موسم حائل

اجتذب ركن عالم الآثار الصغير الذي خصص للأطفال في مقر فعاليات موسم حائل في قصر القشلة، أنظار الزوار لما يحويه من فعاليات “تعليمية، فنية، ترفيهية، ثقافية”، اجتمعت في ركن واحد، حيث كانت محل اهتمام زوار الموسم، وشهدت إقبال الكثير من الأطفال تجاوز عددهم 2000 طفل منذ انطلاقة فعاليات الموسم.

وأكد مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي، أن هذه الفعالية ليست فعالية ترفيهية فقط بل جمعت “التعليم والثقافة والترفيه والفن”، مضيفًا: يمر الطفل في هذه الفعالية على عدة مراحل، حيث يدخل المرحلة الأولى ويتعرف على تاريخ قصر قشلة ثم ينتقل إلى مرحلة التنقيب والبحث عن الكنز داخل الرمال حيث توضع كنوز تراثية تمثل العصور الوسطى والعصر الحجري ويتم دفنها بالرمال ويبحث عنها الطفل وفي حالة تم الحصول عليها واستخراجها ينتقل الى المرحلة التالية وهي مرحلة التنظيف والتصنيف حيث يتم تنظيف وغسيل الحجر ويتم تصنيف نوعها قبل الانتقال لمرحلة ركن تحديد العصر الذي يتم فيه تحديد عصر هذه الأحجار.

وأبان “العنزي”: هناك جزء من هذا الركن خصص لقسم المجوهرات والأعمال الفنية حيث يتم تصنيع الأساور والسلاسل من الأحجار والأسهم من القطع البلاستيكية وهي أعمال يدوية يمارس فيها الأطفال هذه الأنواع من الصناعات، مشيرًا إلى أن الركن الثاني من هذه الفعالية هي السيراميك والحفريات حيث يستخدمون الأطفال العجين “طحين وماء وملح” ويصنعون منها أشكال بعد أن تدخل إلى الفرن لتكون على شكل حجر أثري.

ولفت مدير المركز الإعلامي في موسم حائل، إلى أن الهدف من هذا الجناح هو التعرف على العصور الحجرية والعصور الوسطى وكذلك يعتبر جناح تعليمي للطفل، مبينًا أنه يشهد إقبال كبير على هذه الفعالية واستقبال أكثر من 100 طفل يوميًا.