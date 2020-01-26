الإمارات توضح حقيقة وجود إصابة بفيروس كورونا

نفى مركز أبوظبي للصحة العامة وجود أي مريض مصاب بفيروس “كورونا الجديد” حتى الآن داخل دولة الإمارات.

وأكد أن الإشاعة المتداولة عن وجود مريض في أحد مستشفيات أبوظبي غير صحيحة، موضحاً أن الحالة المتداولة هي لأحد فيروسات كورونا الأخرى المعروفة سابقا والتي تتلقى العلاج الطبي الاعتيادي.

ونصح المركز الجمهور بتلقي المعلومات الصحيحة من الجهات الصحية الحكومية وعدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام مما يؤثر سلباً على الجهود المبذولة، لافتاً إلى أنه يعمل مع جميع الجهات المعنية للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع دخول المرض إلى الإمارات.

في السياق، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم إلى الصين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر: نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس “كورونا”.

وأضاف: “نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة.. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس”.