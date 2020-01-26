هزائم الحوثيين تتوالى.. إسقاط طائرة مسيرة في الجوف.. وقتلى نتيجة عملية إطلاق فاشلة بصنعاء

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أنه أسقط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر بشرية ومادية في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وذكر الجيش اليمني في بيان، أن عددا من عناصر “مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قتلوا في مواجهات مع قوات الجيش، بجبهة العقبة شمال شرق محافظة الجوف”.

واندلعت المواجهات، حسب البيان، عقب محاولة عناصر من المليشيا الحوثية التسلل باتجاه، مواقع الجيش.

وأضاف أن” قوات الجيش أحبطت هجوم الحوثيين وأجبرتهم على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم”.

ولفت إلى أن” قوات الجيش قصفت مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في بشرية ومادية”.

وذكر البيان أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.