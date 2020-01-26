تضارب بين الصين والصحة العالمية بشأن علاج #كورونا الجديد

في حين أكدت السلطات الصينية لوسائل الإعلام العالمية أن النوع الجديد من فيروس كورونا أضعف من السلالة السابقة، وأنه تم التوصل لعلاج طبق بأثر إيجابي على 7 حالات كانت مصابة بالفيروس وتم شفاؤها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد أي علاج لفيروس كورونا القاتل حتى الآن.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المتحور.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن حالة 11 فردًا من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص صارت تحت السيطرة.

وأوضحت “شينخوا” أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية.

وأجرى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية زيارة إلى الصين للتشاور مع مسؤوليها حول انتشار فيروس كورونا، بعد تضارب التقارير بشأن فعالية علاج الفيروس القاتل.