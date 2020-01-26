بورصة قطر تفقد 730.6 مليون دولار في جلسة واحدة

فقدت بورصة قطر ما قيمته 2.65 مليار ريال قطري (730.6 مليون دولار) من قيمتها السوقية، في ختام جلسة تعاملات الأحد، مدفوعة بهبوط غالبية القطاعات المؤلفة منها البورصة، بقيادة مؤشر جميع أسهم الصناعة.

يأتي هذا التراجع الثاني على التوالي، بالتزامن مع بدء ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها السنوية للعام الماضي 2019، وسط توقعات بتذبذبات قد تشهدها غالبية الشركات المدرجة، خاصة في قطاعات الصناعة والعقارات.

وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 0.5% أو 2.65 مليار ريال قطري (730.6 مليون دولار) إلى 587.13 مليار ريال (161.38 مليار دولار)، نزولا من 589.75 مليار ريال (162.11 مليار دولار) في ختام جلسة الخميس.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 0.4% أو 42.7 نقطة في ختام جلسة الأحد إلى 10.581 ألف نقطة، نزولا من إغلاق الخميس الماضي البالغ حينها 10.624 ألف نقطة، بحسب البيانات الرسمية لبورصة قطر.

ومن أصل 46 شركة تم التداول عليها الأحد، تراجعت أسهم 25 شركة مقابل صعود أسهم 14 شركة، واستقرار أسهم 7 شركات دون تغيير، بحسب تقرير جلسة الإغلاق، وحصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه.

وتراجعت 6 قطاعات من أصل 7 قطاعات تتألف منها البورصة في جلسة اليوم الأحد، بصدارة مؤشر جميع أسهم الصناعة الذي تراجع بنسبة 0.74% إلى 2873 نقطة، تبعه مؤشر جميع أسهم التأمين بنسبة 0.69% إلى 2771 نقطة.