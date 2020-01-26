تضمين الريال السعودي عملة تسوية بمنصة “بنى” للمدفوعات العربية

أعلن صندوق النقد العربي ومؤسسة النقد العربي السعودي عن تضمين الريال السعودي عملة تسوية مستخدمة في منصة “بنى” للمدفوعات العربية.

وستقدم منصة “بنى” خدمات المقاصة والتسوية لعملة الريال السعودي، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

جاء ذلك في إطار التحضير لإطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة.

وتعد منصة “بنى” منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

ويتوفر لمنصة “بنى” قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.