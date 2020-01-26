مصرع أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي براينت إثر تحطم طائرة هليكوبتر

أعلن الحساب الرسمي لـ NBA اتحاد الألعاب الرياضية، وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية الشهير “كوبي براينت” عن عمر يناهز الـ41 عاماً، أثر حادث تعرض له.

وقال اتحاد الألعاب الرياضية إن براينت لاعب لوس انجليس ليكرز السابق توفي بعد تحطم المروحية الخاصة به في إحدى الرحلات.

وولد براينت في فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا في 23 أغسطس 197، وبعدها انتقل مع عائلته إلى إيطاليا ليكون اباه مدربا لأحد فرق كرة السلة الإيطالية، هو لاعب كرة سلة أمريكي محترف، يلعب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة من عام 1996 في فريق لوس أنجلوس ليكرز.