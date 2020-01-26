300 ساعة تدريبية في أندية الحي للبنين في الطائف

تنفذ أندية الحي للبنين في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف (٣٠٠) ساعة تدريبية مجانية لطلاب التعليم في ١١ نادي حي وذلك من خلال مجالات متنوعة تتمثل في المجال الرياضي، التقني، المعرفي، المهنئة والتي تلبي رغبات طلاب التعليم في أندية الحي.

وتهدف هذه الدورات إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال سلسلة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة والتي سينفذها

وقد تم استعراض ألية العمل مساء اليوم بنادي حنين بحضور مشرف أندية الحي ومنسقي التدريب بالأندية المستهدفة مجموعة من المختصين بواقع أربع ساعات يوميا طيلة أيام التدريب ويعطى الطلاب في نهاية ختام الدورات شهادات معتمدة.

فيما استعرض مشرف أندية الحي عزيز الشريف مساء اليوم بنادي حنين ألية العمل بتلك الدورات بحضور ممثلي التدريب بأندية الحي المستهدفة

وفي ختام اللقاء وجه الشريف شكره لقائد نادي حنين على استضافته لهذا اللقاء ومتمنيًا لجميع منسقي التدريب التوفيق.