فيديو.. القبض على آسيوي دهس طفلة ولاذ بالفرار

كشفت مصادر لـ”الوئام” أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مقيم آسيوي دهس طفلة داخل أحد أحياء الرياض ولاذ بالفرار.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع طفلة تعرضت لحالة دهس من مركبة من نوع وانيت يستقلها مقيم آسيوي الذي ترجل من مركبته وقام بسحبها وإزاحتها إلى جانب الطريق قبل أن تستوقف الحادثة مواطنًا قام برصد بيانات الجاني الذي زعم أنه وجدها ملقاه بالطريق قبل أن يلوذ بالفرار.

وتواصلت “الوئام” مع والد الطفلة وهو من الجنسية العربية وبين أن الحادثة كانت يوم الجمعة الماضية الساعة 12 ظهرا في في حي الجنادرية شرق الرياض وأن الجاني حاول الهرب بعد ما قام بدهس الطفلة.

وأوضح أن المواطن الذي تواجد في الموقع هو من أسعف الطفلة ونقلها لمستشفى الحرس الوطني، وإبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة مزودًا إياهم ببيانات المتهم.

ورصدت كاميرات المراقبة المجاورة الحادثة.

وعن حالتها الصحية أوضح والد الطفلة “مرح” أن أبنته ترقد في العناية المركزة بعد تعرضها لرضوض وإصابات وكسور في الجمجمة والصدر وتعرض الكبد لإصابة مضيفًا أنها تجاوزت مرحلة الخطر .