وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة وذلك للعمل في المستشفيات التالية :
مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن
مستشفى القوات المسلحة بنجران
مسميات الوظائف :
مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى
محاضرة قبالة / معهد التمريض
أخصائي احصاء
RGN – NICU/ اطفال حديثي الولادة
MIDWIFE ER
RGN OB GYNAE CLINIC
RGN- POST PARTUM
RGN DENTAL
RGN FCM
RGN ANTE NATAL
RGN GYNAE WARD
RGN PAEDIATRIC CARDIAC WARD
RGN CCU CARDIAC – PKBSC CENTER
RGN FEMALE CARDIAC WARD – PKBSCC
طبيب أسنان عام / General Dental Practitioner
Registrar Family Medicine / طبيب نائب طب أسرة
Radiology Registrar / طبيب نائب أشعة
Consultant Radiologist / استشاري أشعة
Senior House Officer – Family Medicine
RGN – NUCLEAR MEDICINE
وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط:
https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/