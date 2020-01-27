وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة وذلك للعمل في المستشفيات التالية :

مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن

مستشفى القوات المسلحة بنجران

مسميات الوظائف :

مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى
محاضرة قبالة / معهد التمريض
أخصائي احصاء
RGN – NICU/ اطفال حديثي الولادة
MIDWIFE ER
RGN OB GYNAE CLINIC
RGN- POST PARTUM
RGN DENTAL
RGN FCM
RGN ANTE NATAL

RGN GYNAE WARD
RGN PAEDIATRIC CARDIAC WARD
RGN CCU CARDIAC – PKBSC CENTER

RGN FEMALE CARDIAC WARD – PKBSCC
طبيب أسنان عام / General Dental Practitioner
Registrar Family Medicine / طبيب نائب طب أسرة

Radiology Registrar / طبيب نائب أشعة
Consultant Radiologist / استشاري أشعة

Senior House Officer – Family Medicine
RGN – NUCLEAR MEDICINE

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط:

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/