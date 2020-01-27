عاجل.. قصف تركي على ريف الحسكة الشمالي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن المدفعية الثقيلة للقوات التركية المتمركزة داخل الحدود، استهدفت قرى خضراوي وتل محمد بريف بلدتي أبو راسين وزركان شمال محافظة الحسكة السورية.

وأكد المرصد، مقتل عنصراً في الفصائل الموالية لتركيا وإصابة آخرين، بعد استهداف سيارة عسكرية بصاروخ موجه على محور باب الخير بالقرب من بلدة الأسدية بريف رأس العين.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام السوري تحركات الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا والمجلس السرياني العسكري من طرف آخر في قرية نويحات والأسدية، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين وتضرر منازلهم.