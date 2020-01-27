مقتل قيادات حوثية في نهم والضالع

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية مقتل عدداً من قياداتها في المعارك الدائرة بمديرية نهم شرق صنعاء، يأتي ذلك وسط تقدم للجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع.

وقالت مصادر في صنعاء إن الميليشيا شيعت أمس الأحد القيادات وهم زيد الرزامي، وحسين ساتر، وعباس جبل، وهيثم الحاج، موضحة أن هناك عشرات القيادات تنتمي للعائلات الحوثية في صنعاء، والمتمثلة بأسرة العياني والكبسي والمتوكل والوزير والديلمي والحوثي بين القتلى.

وقال مصدر عسكري يمني، إن المعارك في نهم كر وفر في جبهتي ميسرة المديرية وقلبها، فيما تمكنا من التقدم في الميمنة وسيطرنا على عدد من المواقع، وهناك خسائر فادحة في صفوف الميليشيا.

وأن الميليشيا الحوثية استدعت كبار قادتها لإدارة المعركة، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية للميليشيا أبوعلي الحاكم والقيادي عبدالله الرزامي، فيما أشاد المسؤول العسكري بالإسناد الجوي والبري للتحالف العربي، وكذلك الإسناد القبلي من محافظتي مأرب والجوف للجيش.

من جهة أخرى، طوقت القوات المشتركة في محافظة الضالع أمس معسكر الحساحس بمديرية قعطبة، وفرضت حصاراً نارياً على بقايا فلول الميليشيا داخله.

فيما صعدت الميليشيا الحوثية هجماتها في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، واستهدفت مواقع القوات المشتركة وعددا من الأحياء السكنية.