إصابة 15 معلمة وطالبة في تصادم مركبتين بالطائف

باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف والباحة حادث تصادم وذلك بعد ان تلقت غرفة العمليات بالمنطقة بلاغاً عند الساعة ٧:٢٣ص .

وفي التفاصيل : أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ من العمليات الموحدة ٩١١ وكذلك من عدة مواطنين عن وجود حادث تصادم بين مركبتي إحداها حافلة مايكروباص والأخرى من نوع جمس وكلتاها تقل عددا من الطالبات والمعلمات وذلك على طريق الخيالة بعد منطقة أبو راكة جنوب الطائف .

وأضاف : على الفور تم توجيه ست فرق اسعافية من الطائف وطلب الدعم من هلال الباحة بإرسال ثلاث فرق اسعافية كذلك طلب الدعم من صحة الطائف لمباشرة الموقع والذي يبعد حوالي ١٤٠ كيلوا مترا عن الطائف.

وعند وصول أول فرقة للموقع إتضح أن ثمان حالات نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية فيما تبقى سبع حالات إسعافية حيث نقلت عن طريق فرق الهلال الأحمر والصحة.

وأردف الثبيتي : أن جميع الحالات نقلت إلى مستشفى قياء العام حيث تم نقل حالتين خطيرة فيما قُدرت بقية الحالات من متوسطة إلى بسيطة.